Жижа перед воротами «Шамуа» не позволила Лукасу Моуре забить гол

«Париж» на выезде обыграл «Шамуа Ниор» – 2:0.

Голами в составе парижан отметились Хавьер Пасторе и Эдинсон Кавани. Еще один почти забил Лукас Моура, но после его удара мяч не докатился до линии ворот, застряв в грязи.

Соперника парижан по четвертьфиналу определит жеребьевка.

«ПСЖ» – победитель двух последних розыгрышей Кубка Франции.

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