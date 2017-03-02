Eurosport
Жижа перед воротами «Шамуа» не позволила Лукасу Моуре забить гол
Погодные условия в матче 1/8 финала Кубка Франции с участием «ПСЖ» были адскими.
«Париж» на выезде обыграл «Шамуа Ниор» – 2:0.
Голами в составе парижан отметились Хавьер Пасторе и Эдинсон Кавани. Еще один почти забил Лукас Моура, но после его удара мяч не докатился до линии ворот, застряв в грязи.
- Соперника парижан по четвертьфиналу определит жеребьевка.
- «ПСЖ» – победитель двух последних розыгрышей Кубка Франции.
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