AFP
«Монако» вышвырнул «Марсель» из 1/8 финала в дополнительное время
В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монако» на выезде переиграл марсельский «Олимпик» – 4:3.
Голы:
0:1 – Йоан Пелле (автогол), 19’
1:1 – Димитри Пайет, 43’
1:2 – Килиан Мбаппе, 66’
2:2 – Реми Кабелла, 84'
2:3 – Бенжамен Менди, 104’
3:3 – Реми Кабелла, 111'
3:4 – Тома Лемар, 113'
- Следующий матч «Олимпик» проведет 5 марта в 17:00 (мск) против «Лорьяна».
- «Монако» встретится с «Бордо», эта игра начнется 5 марта в 23:00 по московскому времени.
- Помимо монегасков в четвертьфинал Кубка Франции пробились «Анжер», «Фрежюс», «Бордо», «Генгам», «ПСЖ» и «Авранш».
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