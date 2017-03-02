AFP

«Монако» вышвырнул «Марсель» из 1/8 финала в дополнительное время

«Монако» вышвырнул «Марсель» из 1/8 финала в дополнительное время
Eurosport

12 мин. назад

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монако» на выезде переиграл марсельский «Олимпик» – 4:3.

«Марсель» – «Монако» – 2:3

Голы:

0:1 – Йоан Пелле (автогол), 19’

1:1 – Димитри Пайет, 43’

1:2 – Килиан Мбаппе, 66’

2:2 – Реми Кабелла, 84'

2:3 – Бенжамен Менди, 104’

3:3 – Реми Кабелла, 111'

3:4 – Тома Лемар, 113'

  • Следующий матч «Олимпик» проведет 5 марта в 17:00 (мск) против «Лорьяна».
  • «Монако» встретится с «Бордо», эта игра начнется 5 марта в 23:00 по московскому времени.
  • Помимо монегасков в четвертьфинал Кубка Франции пробились «Анжер», «Фрежюс», «Бордо», «Генгам», «ПСЖ» и «Авранш».

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Кубок Франции

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Кузнецов сделал два ассиста и закопал надежды «рейнджеров»

02:36
Популярные видео
«Виннипег» и «Миннесота» настреляли 11 шайб и не устали
 288 просмотров13 ч
Миллер отправил Бурмистрова в больницу, а «Бостон» госпитализировал «Аризону»
 213 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться