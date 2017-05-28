Защитник «ПСЖ» Максвелл выиграл 37-й трофей и стал самым титулованным футболистом в истории

«ПСЖ» обыграл «Анжер» в финале Кубка Франции благодаря автоголу Иссы Сиссокхо в добавленное ко второму тайму время – 1:0.

Трофей стал 37-м в карьере 35-летнего защитника парижан Максвелла – он стал самым титулованным футболистом в истории.

Максвелл выиграл 15 турниров с «ПСЖ», 10 – с «Барселоной», 6 – с «Аяксом», 5 – с «Интером» и 1 – с «Крузейро».

Этот матч стал для бразильца последним за «ПСЖ».

До субботнего вечера Максвелл делил первое место по титулам с легендой «МЮ» Райаном Гиггзом.

На счету Лионеля Месси 32 командных трофея, у Криштиану Роналду 20 титулов.

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