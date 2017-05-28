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Душещипательная реакция фанатов на поражение в финале, после которой хочется болеть за «Анжер»

Душещипательная реакция фанатов на поражение в финале, после которой хочется болеть за «Анжер»
Eurosport

13 мин. назад

И крутейший косплей от игроков.

В финале Кубка Франции «Анжер» проиграл «ПСЖ», пропустив единственный гол в добавленное ко второму тайму время. Гол в свои ворота забил защитник Исса Сиссокхо.

После матча футболисты «Анжер» отправились благодарить за поддержку фанатов, и сделали это очень круто. В стиле сборной Исландии.

  • «ПСЖ» выиграл Кубок третий год подряд.
  • Парижане установили рекорд турнира, взяв трофей в 11-й раз.

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