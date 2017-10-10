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Матч Кубка Франции был прерван из-за сердечного приступа у одного из игроков
К счастью, обошлось без жертв.
Матч пятого раунда Кубка Франции между «Марли-ла-Виль» и «Версалем» едва не омрачился трагедией. На 28-й минуте полузащитник хозяев Идрисс упал на газон и попросил о помощи.
Дежурившие на матче врач и пожарный провели игроку стимуляцию сердца, после чего он на вертолете был доставлен в больницу, сообщает Le Parisien.
- О состоянии Идрисса на данный момент не сообщается.
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