Матч Кубка Франции был прерван из-за сердечного приступа у одного из игроков

Матч пятого раунда Кубка Франции между «Марли-ла-Виль» и «Версалем» едва не омрачился трагедией. На 28-й минуте полузащитник хозяев Идрисс упал на газон и попросил о помощи.

Дежурившие на матче врач и пожарный провели игроку стимуляцию сердца, после чего он на вертолете был доставлен в больницу, сообщает Le Parisien.

О состоянии Идрисса на данный момент не сообщается.

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