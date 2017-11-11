Seyssinet
    -
    21:00
    11.11.17
    Бурж Пероннэ
      Кубок Франции • 7th Round
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Seyssinet - Бурж Пероннэ
      Кубок Франции - 11 ноября 2017

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Seyssinet – Бурж Пероннэ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Seyssinet – Бурж Пероннэ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Seyssinet и Бурж Пероннэ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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