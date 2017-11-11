Онлайн

La Tour Saint Clair FC - FC Gueugnon

Кубок Франции - 11 ноября 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем La Tour Saint Clair FC – FC Gueugnon на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче La Tour Saint Clair FC – FC Gueugnon? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются La Tour Saint Clair FC и FC Gueugnon, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

