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Арра - GC Lucciana

Кубок Франции - 11 ноября 2017

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Арра – GC Lucciana на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Арра – GC Lucciana? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Арра и GC Lucciana, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

