Нант
    -
    20:30
    10.01.17
    Стадион Ла Бужуар
    Нанси
      Кубок Лиги • 1/4 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Нант - Нанси
      Кубок Лиги - 10 января 2017

      Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Нант – Нанси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 10 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сержиу Консейсан или Пабло Корреа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нант – Нанси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нант и Нанси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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