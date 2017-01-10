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Сошо - Монако

Кубок Лиги - 10 января 2017

Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Сошо – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 10 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Альбер Картье или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сошо – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сошо и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

