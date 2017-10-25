Тулуза
    -
    22:05
    25.10.17
    Стад Мунисипаль
    Клермон
      Кубок Лиги • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Тулуза - Клермон
      Кубок Лиги - 25 октября 2017

      Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Тулуза – Клермон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:05 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Паскаль Дюпра или Паскаль Гастьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тулуза – Клермон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тулуза и Клермон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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