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Лорьян - Кан
Кубок Лиги - 24 октября 2017
Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Лорьян – Кан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Микаэль Ландро или Патрис Гаранд? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лорьян – Кан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лорьян и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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