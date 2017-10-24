Онлайн

Генгам - Монпелье

Кубок Лиги - 24 октября 2017

Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Генгам – Монпелье на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:05 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Антуан Комбуарэ или Мишель Тер-Закарян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Генгам – Монпелье? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Генгам и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

