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Турс - Нант
Кубок Лиги - 25 октября 2017
Футбол, Кубок Лиги. Следите за матчем Турс – Нант на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:05 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Gilbert Zoonekynd или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Турс – Нант? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Турс и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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