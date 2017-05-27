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Брутальная перекличка и слэм фанатов «Брондбю» перед финалом Кубка Дании

Брутальная перекличка и слэм фанатов «Брондбю» перед финалом Кубка Дании
Eurosport

47 мин. назад

Дух викингов жив.

Самые титулованные команды Дании «Брондбю» и «Копенгаген» решали судьбу Кубка страны-2016/17.

Перед игрой улицы датской столицы стали свидетелями потрясающей переклички ультрас «Брондбю». Болельщики поделились на две огромные толпы: сначала одна половина фанатов исполняла кричалку на мотив Macarena, после чего ей отвечали тем же. В конце обе бригады сошлись в едином экстазе.

  • Футболисты «Брондбю» оказались не так хороши, как их болельщики: финал остался за «Копенгагеном» – 3:1.
  • Противостояние двух датских грандов носит прозвище «Новая фирма» по аналогии с шотландской «Старой фирмой».

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