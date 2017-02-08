Зандхаузен
    -
    20:30
    08.02.17
    Хардтвальдштадион
    Шальке 04
      Кубок Германии • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Зандхаузен - Шальке
      Кубок Германии - 8 февраля 2017

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Зандхаузен – Шальке 04 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 8 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кенан Коцак или Маркус Вайнцирль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Зандхаузен – Шальке 04? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Зандхаузен и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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