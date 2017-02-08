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Ганновер 96 - Айнтрахт Франкфурт

Кубок Германии - 8 февраля 2017

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Ганновер 96 – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 8 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Даниэль Штендель или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ганновер 96 – Айнтрахт Франкфурт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ганновер 96 и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

