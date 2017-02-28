Айнтрахт Франкфурт
    -
    20:30
    28.02.17
    Коммерцбанк-Арена
    Арминия (Билефельд)
      Кубок Германии • 1/4 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Айнтрахт Франкфурт - Арминия (Билефельд)
      Кубок Германии - 28 февраля 2017

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Арминия (Билефельд) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 28 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Нико Ковач или Юрген Крамни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Айнтрахт Франкфурт – Арминия (Билефельд)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Айнтрахт Франкфурт и Арминия (Билефельд), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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