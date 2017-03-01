Бавария Мюнхен
    -
    22:45
    01.03.17
    Альянц Арена
    Шальке 04
      Кубок Германии • 1/4 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Бавария - Шальке
      Кубок Германии - 1 марта 2017

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Шальке 04 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Карло Анчелотти или Маркус Вайнцирль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бавария Мюнхен – Шальке 04? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бавария Мюнхен и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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