Айнтрахт Франкфурт
    -
    21:00
    27.05.17
    Олимпиаштадион
    Боруссия Дортмунд
      Кубок Германии • Финал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Айнтрахт Франкфурт - Боруссия
      Кубок Германии - 27 мая 2017

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Нико Ковач или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Айнтрахт Франкфурт и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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