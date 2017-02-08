Eurosport
«Зозуля, иди вон». Фанаты «Баварии» обвинили украинца в нацизме
Про ситуацию с форвардом «Бетиса» уже знает вся Европа.
Болельщики «Баварии» на матче Кубка Германии с «Вольфсбургом» (1:0) вывесили на трибунах баннеры с надписями «Нацисты, убирайтесь из футбола» и «Зозуля, иди вон». Баннеры продержали около минуты.
- Роман Зозуля в январе должен был перейти из «Бетиса» на правах аренды в «Райо Вальекано», но трансфер не состоялся из-за протестов фанатов, обвинивших футболиста в нацистских взглядах.
- Нападающий вернулся в «Бетис», но не сможет выступать за команду до конца сезона, поскольку был отзаявлен из Примеры.
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