AFP

«Боруссия» вышла в четвертьфинал Кубка Германии, пересилив «Герту»

«Боруссия» вышла в четвертьфинал Кубка Германии, пересилив «Герту»
Дмитрий Панферов

51 мин. назад

Дортмундская «Боруссия» обыграла берлинскую «Герту» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии.

«Боруссия Дортмунд» – «Герта» – 1:1 (по пен. 3:2)

Голы:

0:1 – Саломон Калу, 27'

1:1 – Марко Ройс, 48'

Удаления:

Сократис Папастатопулос («Боруссия Дортмунд»), 119'

  • Следующую игру в чемпионате «Боруссия» проведет на выезде против «Дармштадта 98». Стартовый свисток – 11 февраля в 17:30 по московскому времени.
  • «Герта» поедет в гости к «Шальке 04». Начало матча – 11 февраля в 20:30 (мск).

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