AFP
«Боруссия» вышла в четвертьфинал Кубка Германии, пересилив «Герту»
Дортмундская «Боруссия» обыграла берлинскую «Герту» и вышла в 1/4 финала Кубка Германии.
«Боруссия Дортмунд» – «Герта» – 1:1 (по пен. 3:2)
Голы:
0:1 – Саломон Калу, 27'
1:1 – Марко Ройс, 48'
Удаления:
Сократис Папастатопулос («Боруссия Дортмунд»), 119'
- Следующую игру в чемпионате «Боруссия» проведет на выезде против «Дармштадта 98». Стартовый свисток – 11 февраля в 17:30 по московскому времени.
- «Герта» поедет в гости к «Шальке 04». Начало матча – 11 февраля в 20:30 (мск).
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