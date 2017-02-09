AFP

В четвертьфинале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Шальке», «Боруссия» – с клубом третьей лиги

В четвертьфинале Кубка «Бавария» сыграет с «Шальке», «Боруссия» – с клубом третьей лиги
Eurosport

1 час назад

Состоялась жеребьевка очередного этапа турнира.

Все четвертьфиналы:

«Айнтрахт» Франкфурт – «Арминия» Билефельд (Д2)

«Шпортфройнде Лотте» (Д3) – «Боруссия» Дортмунд

«Бавария» Мюнхен – «Шальке»

«Гамбург» – «Боруссия» Мёнхенгладбах

  • Матчи состоятся 28 февраля и 1 марта в 22:45 (мск).
  • Каждая из команд, дошедшая до четвертьфинала, заработала 2 360 000 евро призовых. Каждый полуфиналист Кубка Германии приплюсует к сумме еще 2,5 млн евро.

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