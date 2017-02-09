AFP
В четвертьфинале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Шальке», «Боруссия» – с клубом третьей лиги
Состоялась жеребьевка очередного этапа турнира.
Все четвертьфиналы:
«Айнтрахт» Франкфурт – «Арминия» Билефельд (Д2)
«Шпортфройнде Лотте» (Д3) – «Боруссия» Дортмунд
«Гамбург» – «Боруссия» Мёнхенгладбах
- Матчи состоятся 28 февраля и 1 марта в 22:45 (мск).
- Каждая из команд, дошедшая до четвертьфинала, заработала 2 360 000 евро призовых. Каждый полуфиналист Кубка Германии приплюсует к сумме еще 2,5 млн евро.
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