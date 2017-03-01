Игрок «Айнтрахта» Марко Русс спустя 9 месяцев вернулся в футбол после обнаруженного рака яичек

Полузащитник «Айнтрахта» Марко Русс вышел на поле спустя девять месяцев, после того как у него обнаружили рак яичек. Это произошло в домашнем матче 1/4 финала Кубка Германии против «Арминии» из Билефельда.

– Это очень эмоциональный момент для меня после трудного и долгого периода. У меня весь день в животе играли бабочки, но когда я вышел к боковой, чтобы заменить партнера, насладился моментом, и напряжение исчезло, – сказал Русс в интервью Deutsche Welle.

– Особые случаи требуют особых мер. Я должен был выпустить Марко на поле, потому что нам нужны были его умения в воздухе на последних минутах. Вся команда страдала вместе с ним, сейчас мы рады, что Марко вернулся, – заявил главный тренер «Франкфурта» Нико Ковач.

31-летнему полузащитнику диагностировали рак яичек примерно год назад. Русс прошел два этапа химиотерапии и вернулся к тренировкам с основной командой «Айнтрахта» в начале 2017-го. За день до игры с «Арминией» футболист подошел к Ковачу и заявил, что готов к выходу на поле.

После финального свистка к Марко выбежали его плачущая жена и маленькая дочь, они присоединились к празднованиям на поле вместе с игроками и болельщиками «Франкфурта».

Жеребьевка полуфинальных пар Кубка Германии пройдет 1 марта.

«Айнтрахт» идет на шестом месте Бундеслиги и отстает от зоны Лиги чемпионов на три очка.

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