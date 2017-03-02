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В полуфинале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Дортмундом» или командой третьей лиги

В полуфинале «Бавария» сыграет с «Дортмундом» или командой третьей лиги
Eurosport

12 мин. назад

Все решит результат отложенного матча между «Боруссией» и «Шпортфройнде Лотте».

После заверешения матча «Бавария» – «Шальке» (3:0) в четвертьфинале Кубка Германии состоялась жеребьевка решающих стадий турнира, которая определила следующие пары.

«Бавария» – «Шпортфройнде Лотте» (Д3) / «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Айнтрахт» Франкфурт

Отложенный из-за состояния газона матч между «Лотте» и «Дортмундом» состоится 14 марта.

  • Полуфиналы Кубка Германии пройдут 25 и 26 апреля на полях хозяев.
  • Каждая из команд, дошедшая до полуфинала, заработала за турнир 4 910 000 евро призовых.

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