SID
В полуфинале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Дортмундом» или командой третьей лиги
Все решит результат отложенного матча между «Боруссией» и «Шпортфройнде Лотте».
После заверешения матча «Бавария» – «Шальке» (3:0) в четвертьфинале Кубка Германии состоялась жеребьевка решающих стадий турнира, которая определила следующие пары.
«Бавария» – «Шпортфройнде Лотте» (Д3) / «Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Айнтрахт» Франкфурт
Отложенный из-за состояния газона матч между «Лотте» и «Дортмундом» состоится 14 марта.
- Полуфиналы Кубка Германии пройдут 25 и 26 апреля на полях хозяев.
- Каждая из команд, дошедшая до полуфинала, заработала за турнир 4 910 000 евро призовых.
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