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Грустное видео, в котором капитаны «Мёнхенгладбаха» и «Гамбурга» жестко проигнорили малыша

Грустное видео, в котором капитаны «Мёнхенгладбаха» и «Гамбурга» жестко проигнорили малыша
Eurosport

17 мин. назад

Оставили парня без рукопожатия.

Капитаны «Гамбурга» и «Мёнхенгладбаха» обменивались рукопожатиями, но так увлеклись, что забыли про мальчика. Паренек хотел просто поприветствовать футболистов, но его проигнорили все – даже судьи.

  • Четвертьфинальный матч Кубка Германии между «Гамбургом» и «Боруссией» закончился в пользу клуба из Мёнхенгладбаха – 2:1.
  • В полуфинале «Мёнхенгладбах» сыграет с «Айнтрахтом».

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