Le Buzz
Грустное видео, в котором капитаны «Мёнхенгладбаха» и «Гамбурга» жестко проигнорили малыша
Оставили парня без рукопожатия.
Капитаны «Гамбурга» и «Мёнхенгладбаха» обменивались рукопожатиями, но так увлеклись, что забыли про мальчика. Паренек хотел просто поприветствовать футболистов, но его проигнорили все – даже судьи.
- Четвертьфинальный матч Кубка Германии между «Гамбургом» и «Боруссией» закончился в пользу клуба из Мёнхенгладбаха – 2:1.
- В полуфинале «Мёнхенгладбах» сыграет с «Айнтрахтом».
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