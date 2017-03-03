Грустное видео, в котором капитаны «Мёнхенгладбаха» и «Гамбурга» жестко проигнорили малыша

Капитаны «Гамбурга» и «Мёнхенгладбаха» обменивались рукопожатиями, но так увлеклись, что забыли про мальчика. Паренек хотел просто поприветствовать футболистов, но его проигнорили все – даже судьи.

Четвертьфинальный матч Кубка Германии между «Гамбургом» и «Боруссией» закончился в пользу клуба из Мёнхенгладбаха – 2:1.

В полуфинале «Мёнхенгладбах» сыграет с «Айнтрахтом».

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