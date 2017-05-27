Русса фобия. Защитник «Айнтрахта» победил рак и вернулся за титулами

Весной 2016 года центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Марко Русс страдал от приступов слабости и сонливости. Капитан «орлов» пенял на антидепрессанты, которые употреблял после расставания с женой. Настоящая причина выяснилась 30 апреля по окончании матча с «Дармштадтом». Русс провалил допинг-тест – в его организме обнаружили повышенное содержание гормона хорионического гонадотропина. Точно такой же вырабатывается в организме женщины во время беременности.

Анализы Русса связали с употреблением допинга, за что в Германии предусмотрена уголовная ответственность до трех лет лишения свободы. Полицейские из антидопингового комитета перевернули все в поисках доказательств на базе «Айнтрахта», а после и в доме футболиста – никаких зацепок. Для установления точных причин гормонального сбоя Марко прошел углубленное обследование во франкфуртском Институте биохимии и крови и узнал страшный диагноз – рак яичка. Он два месяца играл в футбол со страшной болезнью, выявить которую помог только случай.

Рак продолжил черную полосу в жизни защитника, которую начертил 2012-й. Русс очень хотел сыграть на международном турнире, но в сборную Германии его не звали – все ограничилось единственным матчем за команду U-20 в 2006-м. Марко пошел в обход и предложил услуги тренеру Хорватии Славену Биличу, который пообещал дать шанс защитнику. Немец воспользовался корнями жены и подал бумаги на оформление гражданства. Процесс затянулся из-за бюрократических преград, Русс не успел к Евро и остыл к хорватскому паспорту.

Ситуацию усложнил конфликт Русса с тренером «Вольфсбурга» Феликсом Магатом, который выкупил защитника у «Айнтрахта» за 3,5 миллиона евро и в своем стиле после первого успешного сезона сослал в дубль. Марко сильно переживал, забил на тренировки и раскабанел до 95 килограммов. После занятий Русс отправлялся в ночной клуб и возвращался домой под утро. В мае 2013-го футболиста остановили полицейские за превышение скорости, выписали штраф и повестку в суд. В назначенный день Русс не пришел в суд и прислал справку от врача о болезни. Зря он так – приставы выяснили, что в тот день Марко пылил в товарищеской игре в региональной лиге. Сумма штрафа в размере 160 тысяч евро навсегда отбила у защитника желание врать властям.

Летом 2013-го Русс вернулся в родной «Айнтрахт», выбил место в основе, но через полтора года журналисты разнюхали о романе футболиста с австрийской моделью. Марко умолял жену Янину простить, но она забрала двух детей и ушла. Пара не подавала на развод – решили какое-то время пожить отдельно. Защитник впал в депрессию, плохо спал и обратился к психологу, который выписал лекарства. От них стало только хуже, а потом Марко узнал о тяжелой болезни. Семья вернулась и поддержала футболиста вместе с фанатами франкфуртского клуба.

В мае 2016-го «Айнтрахту» предстояли переходные матчи с «Нюрнбергом» за право играть в Бундеслиге, а Руссу – продолжительная борьба за жизнь. Марко поступил очень благородно – отложил лечение и убедил тренера Нико Ковача поставить его в состав на первый домашний матч плей-офф. 50 тысяч глоток на «Коммерцбанк-Арене» поддерживали команду и особенно ее капитана, который принял еще один больной удар. В конце первого тайма Русс срезал мяч в свои ворота, а после перерыва получил желтую карточку и дисквалификацию на ответный матч.

Игра во Франкфурте закончилась со счетом 1:1, а в Нюрнберге парни из «Айнтрахта» вышли в футболках с надписью Русс на спине – Марко в этот момент проходил первый курс химиотерапии. «Орлы» выиграли со счетом 1:0, сохранили место в Бундеслиге и посвятили победу капитану. «После второй химии я лежал в плохом состоянии три недели, – признался осенью 2016-го Русс. – С трудом ковылял от дивана до кровати и не выходил из дома». В этот момент руководство клуба поддержало футболиста и продлило с ним контракт до лета 2019-го.

Марко полностью восстановился и приступил к тренировкам в январе 2017-го. 28 февраля он вышел на замену в конце матча 1/4 финала Кубка Германии против «Арминии». «Это очень эмоциональный момент после трудного и долгого периода. У меня весь день в животе летали бабочки, но когда я вышел к боковой, чтобы заменить партнера, насладился моментом, и напряжение исчезло», – расплакался защитник. «Айнтрахт» выиграл, а после игры Марко сделал круг почета вокруг стадиона вместе с женой и детьми.

Русс реально почувствовал себя нужным в полуфинале Кубка Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией». Марко вышел на замену в овертайме и поучаствовал в серии пенальти. После игры Русс признался: пока он готовился к удару при счете 4:5, перед глазами пронеслась вся жизнь – промажь защитник, и «Айнтрахт» проскочил бы мимо финала. Но Марко забил, франкфуртцы выиграли 7:6 и впервые за 29 лет близки к трофею – в Берлине «орлов» ждет дортмундская «Боруссия».

Все свободное время после болезни Марко посвящает семье. Балует детей, удивляет жену и не понимает, почему не ценил их любовь раньше. Как бы ни сложилась его карьера и жизнь Русс знает: он может привезти кучу автоголов, но у него есть на кого опереться, чтобы все исправить.

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