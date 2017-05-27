Getty Images

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Айнтрахт» и выиграла Кубок Германии

«Боруссия» выиграла титул
Eurosport

40 мин. назад

Дортмундцы с трудом переиграли парней из Франкфурта – 2:1.

«Айнтрахт» – «Боруссия» – 1:2

Голы:

0:1 – Усман Дембеле, 8'

1:1 – Анте Ребич, 29'

1:2 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 67' (пенальти)

  • «Боруссия» выиграла Кубок Германии в четвертый раз в истории и сравнялась по количеству титулов с «Айнтрахтом».
  • Лидирует по победам в Кубке «Бавария» – 18 трофеев.
  • «Боруссия» заняла третье место в Бундеслиге и в сезоне-2017/18 выступит в Лиге чемпионов.

Оставайся в контакте со спортом

По теме

Кубок Германии

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Карасев не дал ни одного пенальти в матче, в котором Уругвай и ЮАР не реализовали по 100 моментов

02:00
Популярные видео
Проброс погоды. Кто выиграет Кубок Стэнли
6 599 просмотровВчера в 20:30
Страшнющий прыжок Дельгадо в ноги, после которого арбитр показал ему красную, а ты забьешься в угол
5 359 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться