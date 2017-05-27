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«Боруссия» Дортмунд переиграла «Айнтрахт» и выиграла Кубок Германии
Дортмундцы с трудом переиграли парней из Франкфурта – 2:1.
Голы:
0:1 – Усман Дембеле, 8'
1:1 – Анте Ребич, 29'
1:2 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 67' (пенальти)
- «Боруссия» выиграла Кубок Германии в четвертый раз в истории и сравнялась по количеству титулов с «Айнтрахтом».
- Лидирует по победам в Кубке «Бавария» – 18 трофеев.
- «Боруссия» заняла третье место в Бундеслиге и в сезоне-2017/18 выступит в Лиге чемпионов.
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