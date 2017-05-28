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Эффектная паненка Пьер-Эмерика Обамеянга, принесшая «Боруссии» Кубок Германии
Габонец, возможно, поставил красивую точку в дортмундской карьере.
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» из Франкфурта в финале Кубка Германии со счетом 2:1.
Победным стал гол Пьер-Эмерика Обамеянга с 11-метровой отметки. Габонец хладнокровно и эффектно исполнил знаменитый удар Антонина Паненки.
- «Боруссия» завоевала Кубок страны в четвертый раз в истории. «Шмели» проигрывали в финале 3 предыдущих сезона кряду.
- Ранее Bild сообщил, что Обамеянг, ставший лучшим бомбардиром Бундеслиги-2016/17, попросил руководство «Боруссии» о продаже.
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