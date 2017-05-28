Eurosport
Bild: полузащитник «Боруссии» Марко Ройс может пропустить полгода из травмы крестообразных связок
Дело Абу Диаби живет.
В финале Кубка Германии «Боруссия» переиграла «Айнтрахт» из Франкфурта (2:1) и выиграла турнир в четвертый раз в истории. Марко Ройс провел на поле стартовые 45 минут, но в перерыве был заменен на Гонсало Кастро.
Ближе к концу первой половины полузащитник получил чувствительный удар и несколько раз просил помощи у врачей. По информации Bild, Ройс порвал крестообразные связки колена и рискует пропустить полгода.
- В сезоне-2016/17 Ройс из-за различных повреждений провел 24 матча во всех турнирах, забил 13 голов и выполнил 8 ассистов.
- Полузащитник точно не сыграет в составе сборной Германии на Кубке Конфедераций, который состоится в июне в России.
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