Bild: полузащитник «Боруссии» Марко Ройс может пропустить полгода из травмы крестообразных связок

В финале Кубка Германии «Боруссия» переиграла «Айнтрахт» из Франкфурта (2:1) и выиграла турнир в четвертый раз в истории. Марко Ройс провел на поле стартовые 45 минут, но в перерыве был заменен на Гонсало Кастро.

Ближе к концу первой половины полузащитник получил чувствительный удар и несколько раз просил помощи у врачей. По информации Bild, Ройс порвал крестообразные связки колена и рискует пропустить полгода.

В сезоне-2016/17 Ройс из-за различных повреждений провел 24 матча во всех турнирах, забил 13 голов и выполнил 8 ассистов.

Полузащитник точно не сыграет в составе сборной Германии на Кубке Конфедераций, который состоится в июне в России.

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