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Падерборн - Бохум

Кубок Германии - 24 октября 2017

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Падерборн – Бохум на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Steffen Baumgart или Jens Rasiejewski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Падерборн – Бохум? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Падерборн и Бохум, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

