Веен Висбаден
    -
    19:30
    24.10.17
    Брита-Арена
    Шальке 04
      Кубок Германии • Второй раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Веен Висбаден - Шальке
      Кубок Германии - 24 октября 2017

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Веен Висбаден – Шальке 04 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Рюдигер Рем или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Веен Висбаден – Шальке 04? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Веен Висбаден и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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