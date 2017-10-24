Майнц
    -
    21:45
    24.10.17
    Опель Арена
    Хольштайн Киль
      Кубок Германии • Второй раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Майнц - Хольштайн Киль
      Кубок Германии - 24 октября 2017

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Майнц – Хольштайн Киль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сандро Шварц или Markus Anfang? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Майнц – Хольштайн Киль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Майнц и Хольштайн Киль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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