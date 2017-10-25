Герта
    -
    19:30
    25.10.17
    Олимпиаштадион
    Кёльн
      Кубок Германии • Второй раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Герта - Кёльн
      Кубок Германии - 25 октября 2017

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Герта – Кёльн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Паль Дардай или Петер Штёгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Герта – Кёльн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Герта и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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