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Ян Регенсбург - Хайденхайм

Кубок Германии - 25 октября 2017

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Ян Регенсбург – Хайденхайм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Ахим Байерлорцер или Франк Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ян Регенсбург – Хайденхайм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ян Регенсбург и Хайденхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

