Гройтер Фюрт
    -
    21:45
    24.10.17
    Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер
    Ингольштадт
      Кубок Германии • Второй раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Гройтер Фюрт - Ингольштадт
      Кубок Германии - 24 октября 2017

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Гройтер Фюрт – Ингольштадт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дамир Бурич или Штефан Ляйтль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гройтер Фюрт – Ингольштадт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гройтер Фюрт и Ингольштадт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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