РБ Лейпциг
    -
    21:45
    25.10.17
    Ред Булл Арена
    Бавария Мюнхен
      Кубок Германии • Второй раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      РБ Лейпциг - Бавария
      Кубок Германии - 25 октября 2017

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ральф Хазенхюттль или Юпп Хайнкес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче РБ Лейпциг – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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