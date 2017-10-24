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Фанаты клуба третьего дивизиона бабахнули космический перфоманс с «Пилой» перед игрой с «Боруссией»
Фантастика!
Игроки дортмундской «Боруссии» привыкли, что их болельщикам нет равных в Германии в вопросах перформанса, но выездной матч второго круга Кубка страны против «Магдебурга» принес им сюрприз.
Перед игрой фанаты клуба третьего дивизиона растянули огромный баннер с куклой Билли из кинофраншизы «Пила», глаза которой горят огнем файеров.
Подпись под баннером гласила: «Вы думали, что все закончилось, но игры только начинаются».
- «Боруссия» – действующий обладатель Кубка Германии.
- Премьера «Пилы 8» состоится 26 октября.
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