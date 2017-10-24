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Фанаты клуба третьего дивизиона бабахнули космический перфоманс с «Пилой» перед игрой с «Боруссией»

Фанаты клуба третьего дивизиона бабахнули космический перфоманс с «Пилой» перед игрой с «Боруссией»
Eurosport

48 мин. назадИзменено 47 мин. назад

Фантастика!

Игроки дортмундской «Боруссии» привыкли, что их болельщикам нет равных в Германии в вопросах перформанса, но выездной матч второго круга Кубка страны против «Магдебурга» принес им сюрприз.

Перед игрой фанаты клуба третьего дивизиона растянули огромный баннер с куклой Билли из кинофраншизы «Пила», глаза которой горят огнем файеров.

Подпись под баннером гласила: «Вы думали, что все закончилось, но игры только начинаются».

  • «Боруссия» – действующий обладатель Кубка Германии.
  • Премьера «Пилы 8» состоится 26 октября.

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