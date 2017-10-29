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«Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграют в 1/8 Кубка Германии

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграют в 1/8 Кубка Германии
Eurosport

24 мин. назадИзменено 18 мин. назад

Главные фавориты турнира встретятся задолго до финала.

По результатам жеребьевки 1/8 финала «Бавария» встретится дортмундской «Боруссией».

Остальные пары составили:

«Майнц» – «Штутгарт»

«Нюрнберг» – «Вольфсбург»

«Хайденхейм» – «Айнтрахт»

«Вердер» – «Фрайбург»

«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Байер»

«Падерборн» – «Ингольштадт»

«Шальке» – «Кёльн».

  • Матчи 1/8 финала пройдут 19 и 20 декабря.
  • «Бавария» выигрывала Кубок Германии 18 раз. Дортмундцы – четырежды.

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