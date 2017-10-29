Eurosport
«Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграют в 1/8 Кубка Германии
Главные фавориты турнира встретятся задолго до финала.
По результатам жеребьевки 1/8 финала «Бавария» встретится дортмундской «Боруссией».
Остальные пары составили:
«Майнц» – «Штутгарт»
«Нюрнберг» – «Вольфсбург»
«Хайденхейм» – «Айнтрахт»
«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Байер»
«Падерборн» – «Ингольштадт»
- Матчи 1/8 финала пройдут 19 и 20 декабря.
- «Бавария» выигрывала Кубок Германии 18 раз. Дортмундцы – четырежды.
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