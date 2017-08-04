Eurosport
Нойер, Алаба, Хамес, Боатенг и еще 3 игрока «Баварии» пропустят матч за Суперкубок против «Боруссии»
Чемпионы Германии потеряли полкоманды перед стартом сезона.
«Бавария» объявила, что сразу семеро игроков не примут участие в матче за Суперкубок Германии против «Боруссии» из Дортмунда.
Встречу по различным причинам пропустят голкипер Мануэль Нойер, защитники Джером Боатенг, Давид Алаба и Хуан Бернат, полузащитники Арьен Роббен, Тьяго Алькантара и новичок команды Хамес Родригес.
- Матч между «Баварией» и «Боруссией» состоится 5 августа в 21:30 (мск).
- «Бавария» – чемпион Германии, «Боруссия» – обладатель Кубка страны.
- Мюнхенцы выиграли лишь один товарищеский матч в межсезонье из шести, проиграв четыре встречи.
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