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Нойер, Алаба, Хамес, Боатенг и еще 3 игрока «Баварии» пропустят матч за Суперкубок против «Боруссии»

Нойер, Алаба, Хамес, Боатенг и еще 3 игрока «Баварии» пропустят матч против «Боруссии»
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Чемпионы Германии потеряли полкоманды перед стартом сезона.

«Бавария» объявила, что сразу семеро игроков не примут участие в матче за Суперкубок Германии против «Боруссии» из Дортмунда.

Встречу по различным причинам пропустят голкипер Мануэль Нойер, защитники Джером Боатенг, Давид Алаба и Хуан Бернат, полузащитники Арьен Роббен, Тьяго Алькантара и новичок команды Хамес Родригес.

  • Матч между «Баварией» и «Боруссией» состоится 5 августа в 21:30 (мск).
  • «Бавария» – чемпион Германии, «Боруссия» – обладатель Кубка страны.
  • Мюнхенцы выиграли лишь один товарищеский матч в межсезонье из шести, проиграв четыре встречи.

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