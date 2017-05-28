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Чудовищный и наглый гол рукой из Польши, который возмутит даже Диего Марадону

Чудовищный и наглый гол рукой из Польши, который возмутит даже Марадону
Eurosport

7 мин. назад

Самый титулованный клуб Польши вылетел в первый дивизион.

«Арка» из Гдыни принимала хожувский «Рух» в 36-м туре чемпионата Польши. Команды занимали предпоследнее и последнее места в таблице, и игра напрямую решала исход борьбы за выживание.

Лукаш Монета забил быстрый гол на 4-й минуте и подарил «Руху» надежду на спасение, но на 23-й минуте прогремел гром. Форвард «Арки» Рафал Семашко, не успевая к мячу, подправил его в ворота рукой. Рефери был не против

Счет 1:1 продержался до финального свистка.

  • «Арка» вышла на 14-е место, дающее право побороться за место в высшем дивизионе в плей-офф.
  • «Рух» остался 16-м и за тур до финиша потерял шансы на сохранение прописку в Экстраклассе.
  • «Рух» делит с «Гурником» лидерство по победам в чемпионате Польши (14), при том что оба клуба не становились чемпионами с 1980-х годов.

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