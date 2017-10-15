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Царская контратака из чемпионата Польши, которую не повторит даже «Реал»

Царская контратака из чемпионата Польши, которую не повторит даже «Реал»
Eurosport

56 мин. назад

Пацаны из «Заглембе» сделали все слишком идеально.

Дело происходило в матче 12-го тура чемпионата Польши между «Заглембе» и «Гурником» (3:2).

На седьмой минуте гости пропустили контратаку, которую идеально разыграли четыре игрока соперника. В завершающей стадии особенно постарались Филип Ягелло и Бартломей Павловски, который замкнул передачу первого.

  • «Гурник» и «Заглембе» набрали по 22 очка и делят первое место в чемпионате Польши.
  • К ним присоседился «Лех», который опережает соперников по дополнительным показателям.

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