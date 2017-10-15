Other Agency
Царская контратака из чемпионата Польши, которую не повторит даже «Реал»
Пацаны из «Заглембе» сделали все слишком идеально.
Дело происходило в матче 12-го тура чемпионата Польши между «Заглембе» и «Гурником» (3:2).
На седьмой минуте гости пропустили контратаку, которую идеально разыграли четыре игрока соперника. В завершающей стадии особенно постарались Филип Ягелло и Бартломей Павловски, который замкнул передачу первого.
- «Гурник» и «Заглембе» набрали по 22 очка и делят первое место в чемпионате Польши.
- К ним присоседился «Лех», который опережает соперников по дополнительным показателям.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте