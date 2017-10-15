Царская контратака из чемпионата Польши, которую не повторит даже «Реал»

Дело происходило в матче 12-го тура чемпионата Польши между «Заглембе» и «Гурником» (3:2).

На седьмой минуте гости пропустили контратаку, которую идеально разыграли четыре игрока соперника. В завершающей стадии особенно постарались Филип Ягелло и Бартломей Павловски, который замкнул передачу первого.

«Гурник» и «Заглембе» набрали по 22 очка и делят первое место в чемпионате Польши.

К ним присоседился «Лех», который опережает соперников по дополнительным показателям.

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