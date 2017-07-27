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Чешская «Виктория» оформила скамейку запасных в форме гигантской пивной банки
Кое-кому не захочется выходить на замену.
Серебряный призер чемпионата Чехии пошлого сезона «Виктория» из Пльзени заключила партнерское соглашение с пивоварней Gambrinus. В честь этого на стадионе красно-синих появились скамейки запасных в виде пивной банки, сообщает официальный сайт «Виктории».
«Конечно, ни один игрок не любит сидеть на скамейке запасных, все хотят быть на поле, – цитирует пресс-служба клуба игрока «Виктории» Милана Петржелу. – Но все мы команда, поэтому я рад, что на скамейке будет такой комфорт».
- На пивной скамейке установлены специальные кожаные сидения с подогревом.
- В планах руководства клуба и пивоварни осуществить в этом году несколько совместных благотворительных проектов.
- В сезоне-2014/15 чемпионат Чехии носил официальное название «Гамбринус-лига».
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