Экс-игрок «Зенита» Радек Ширл нокаутировал судью в матче чемпионата Чехии

Инцидент произошел в первом тайме матча четвертого чешского дивизиона между «Збузани», за который выступает Ширл, и «Высоки-Мито».

Ширл атаковал соперника, который, по его мнению, слишком жестко пошел в стык с голкипером «Збузани». Главный арбитр предъявил Ширлу красную карточку, после чего игрок ударил его, отправив на газон.

36-летнему футболисту грозит длительная дисквалификация.

Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 год, в составе питерцев он стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Кубка России.

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