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Дьявольское фаер-шоу в честь 125-летия «Славии», окрасившее небо Праги в кроваво-красный цвет

Дьявольское фаер-шоу в честь 125-летия «Славии», окрасившее небо Праги в кроваво-красный цвет
Eurosport

1 час назад

Такого праздника ты не видел.

2 ноября чемпион Чехии «Славия» из Праги отметила 125 лет существования. Болельщики устроили крутой перформанс на проходившем в день торжеств матче Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2), но это была лишь затравочка.

Ультрас из группировки «Северная трибуна» продолжили празднования в выходные и организовали космической красоты фаер-шоу на набережной Влтавы. На несколько минут ночное небо Праги стало красным.

  • «Славия» 13 раз выигрывала чемпионат Чехословакии и 4 раза – чемпионат Чехии.
  • Пражская команда занимает третье место после 12 туров сезона-2017/18.

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