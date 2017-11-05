Дьявольское фаер-шоу в честь 125-летия «Славии», окрасившее небо Праги в кроваво-красный цвет

2 ноября чемпион Чехии «Славия» из Праги отметила 125 лет существования. Болельщики устроили крутой перформанс на проходившем в день торжеств матче Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2), но это была лишь затравочка.

Ультрас из группировки «Северная трибуна» продолжили празднования в выходные и организовали космической красоты фаер-шоу на набережной Влтавы. На несколько минут ночное небо Праги стало красным.

«Славия» 13 раз выигрывала чемпионат Чехословакии и 4 раза – чемпионат Чехии.

Пражская команда занимает третье место после 12 туров сезона-2017/18.

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