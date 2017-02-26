Фейенорд
    -
    16:30
    26.02.17
    Де Куип
    ПСВ
      Чемпионат Голландии • Тур 24
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      Фейенорд - ПСВ
      Чемпионат Голландии - 26 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Фейенорд – ПСВ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 26 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джованни ван Бронкхорст или Филлип Коку? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фейенорд – ПСВ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фейенорд и ПСВ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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