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Фейенорд - ПСВ

Чемпионат Голландии - 26 февраля 2017

Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Фейенорд – ПСВ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 26 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Джованни ван Бронкхорст или Филлип Коку? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Фейенорд – ПСВ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Фейенорд и ПСВ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

