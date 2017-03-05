Спарта Роттердам
    -
    14:30
    05.03.17
    Спарта
    Фейенорд
      Чемпионат Голландии • Тур 25
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      Спарта Роттердам - Фейенорд
      Чемпионат Голландии - 5 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Спарта Роттердам – Фейенорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Алекс Пастур или Джованни ван Бронкхорст? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Спарта Роттердам – Фейенорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Спарта Роттердам и Фейенорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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