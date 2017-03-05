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ФК Утрехт - АДО Ден Хааг

Чемпионат Голландии - 5 марта 2017

Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем ФК Утрехт – АДО Ден Хааг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Эрик Тен Хаг или Альфонс Гренендийк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Утрехт – АДО Ден Хааг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются ФК Утрехт и АДО Ден Хааг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

