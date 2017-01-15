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Сынок Патрика Клюйверта побил рекорд бати, дебютировав за «Аякс» в 17 лет

Сынок Клюйверта побил рекорд бати, дебютировав за «Аякс» в 17 лет
Eurosport

1 час назад

Возможно, на детях гениев природа не всегда отдыхает.

15 января «Аякс» приехал в гости к «ПЕК Зволле» на матч 18-го тура чемпионата Голландии. Уже на 39-й минуте форвард столичной команды Амин Юнес получил травму, и его место на поле занял 17-летний Джастин Клюйверт – сын Патрика Клюйверта.

Юниор в первой же игре установил рекорд сезона-2016/17, совершив 6 удачных обводок из 6-и. Ни одному игроку не удалось обойти за матч чемпионата Голландии больше соперников со 100-процентным результатом.

Вдобавок Клюйверт-младший уже превзошел отца: на момент дебюта в «Аяксе» Джастину было 17 лет и 255 дней. Патрик провел первый матч в 1994 году, будучи на 167 дней старше.

  • Игра завершилась победой «Аякса» – 3:1.
  • Патрик Клюйверт выступал за «Аякс», «Милан», «Барселону», «Ньюкасл», «Валенсию», ПСВ и «Лилль».
  • В составе сборной Голландии Клюйверт завоевал бронзовые медали Евро-2000, на котором он стал лучшим бомбардиром, и Евро-2004.

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