«Фейенорд» продал все 300 тысяч билетов на оставшиеся 6 домашних игр чемпионата

Лидеров чемпионата Голландии в оставшихся матчах турнира на «Де Кёйп» поддержит максимальное количество фанатов. За 13 туров до завершения соревнований все билеты на стадион, расчитанный на 51 180 человек, проданы. Последнее место было продано в начале февраля, что стало беспрецендентным случаем для Эредивизи.

«Фейерорд» лидирует в чемпионате Голландии-2016/17. Команда, которую возглавляет Джованни ван Бронкхорст, в 21-м матче набрала 54 очка.

Второе место с 49-ю баллами занимает «Аякс», ПСВ – третий (46).

Турнирная таблица чемпионата Голландии

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